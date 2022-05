Juventus, Donati sul futuro di Dybala: “Non lo vedrei bene per Inter e Milan ma…”

Tra le possibili destinazioni di Dybala, l'ex compagno Donati vedrebbe la Joya lontano da Milano, propendendo più per piazze come Roma o Napoli

Massimo Donati, ex centrocampista del Palermo ed anche ex compagno di squadra in rosanero con Paulo Dybala, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, in cui si è espresso proprio sul futuro della "Joya" dopo l'addio alla Juventus: