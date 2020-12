Juventus-Dinamo Kiev, Bonucci: “Grande gara, Ronaldo strabiliante. Barcellona? Pronti a giocarci il primo posto”

La Juventus batte la Dinamo Kiev.

Vince e convince la Juventus di Andrea Pirlo, impostasi con il risultato di 3-0 sulla Dinamo Kiev, nella sfida andata in scena questa sera all’Allianz Stadium e valida per la 5^ giornata di Champions League. Un successo analizzato dal capitano bianconero Leonardo Bonucci, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“Abbiamo fatto una buona partita, l’obiettivo era quello di vincere per dare un ulteriore stimolo alla classifica per poi andare a giocare una grande partita a Barcellona. Serve a dare fiducia ai tanti giovani che scendono in campo, ci eravamo un po’ allungati ma hanno creato soltanto un’occasione da gol. Con il Barcellona non sarà facile ma andremo a fare una grande partita. C’è un percorso di crescita, raggiunto l’obiettivo minimo della prima parte di stagionale. Dobbiamo crescere e quando c’è un cambiamento della rosa ci vuole un po’ di tanto e siamo sulla buona strada”.

Bonucci si è poi espresso sul cammino della sua squadra: “Siamo al punto dove dovevamo essere senza poter fare un precampionato adatto per un grande cambiamento di calciatori e allenatore. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto e cercare la voglia e la fame perché la Juventus non si può permettere di lasciare punti contro Benevento e Crotone. Abbiamo giocato con tanti giovani e non si può chiedere tutto e subito. Vedo molta voglia di crescere per arrivare a grandi obiettivi. Il cammino in campionato non rispecchia la nostra forza ma non deve essere un alibi”.

Chiosa su Ronaldo, che oggi ha fatto 750 in carriera: “In ogni partita si festeggia un record di Cristiano, il suo percorso è strabiliante”.