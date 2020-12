Juventus, Del Piero:”Dybala con Morata e CR7? Rispondo così”

Un avvio di campionato stentato e con più difficoltà rispetto a quanto previsto alla vigilia della stagione sta spingendo il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, a cercare soluzioni alternative che possano conferire nuova linfa alla rosa a sua disposizione. A tal proposito Alessandro Del Piero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport si è espresso in merito alla situazione attuale bianconera, ponendo l’accento sull’evoluzione del calcio dai primi anni novanta fino ad oggi. “Ricordo quando nel 1994-95, con Lippi, ci mettemmo a 3 in attacco. Per quei tempi era una cosa nuova, mentre oggi è comune soprattutto all’estero. Alla Juve però si è fatto fatica a metterlo in atto”. L”icona della storia della Juventus ha messo dunque in evidenza il gap che potrebbe intercorrere con le altre squadre che lottano per la conquista della tanto ambita Champions League : “Perché Barcellona, Liverpool e PSG lo fanno e la Juve no?” . Giocare un calcio più propositivo richiede coraggio e tanto potenziale offensivo, ma di certo non è questo ciò che manca alla compagine juventina: “Ora questo problema non si pone per Pirlo fino a Natale, a causa della squalifica di Morata. Ma da gennaio ci sarà il grosso punto di domanda, dato che il potenziale offensivo dei bianconeri è molto alto”. Alex continua comunque a riporre piena fiducia nel suo ex compagno di squadra: “Chissà, potrebbe essere una sfida che Pirlo vincerà”.