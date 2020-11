Juventus, Del Piero esalta Pirlo: “Andrea come Zidane, c’è solo una differenza”

Torna a sorridere la Juventus in Champions League: 4-1 in trasferta al Ferencvaros e 6 punti in classifica.

Bianconeri travolgenti in casa magiara che ha rivisto il ritorno al gol di Paulo Dybala, sulla prestazione della compagine guidata da Andrea Pirlo ha detto la sua Alessandro Del Piero. Queste le sue dichiarazioni nel corso del consueto post-partita su Sky Sport.

“Andrea ha appena iniziato la sua carriera e la sua differenza con Zidane sta tutta qua: Zizou, infatti, ha più esperienza e ha potuto maturarla prima che gli venisse affidata la panchina della prima squadra del Real Madrid. Le possibilità di fare altrettanto bene, però, ci sono: credo che Pirlo alla Juve possa fare come Zidane al Real”.