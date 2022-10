Juventus, Del Piero dopo il ko in Champions: “Col Benfica gara pessima”

Poker del Benfica e addio alla Champions League. Crolla la Juventus al "Da Luz" sotto i colpi dei portoghesi che vincono 4-3 e strappano il pass per la fase successiva della competizione. Un risultato senz'altro deludente per i bianconeri, eliminati dalla Champions ai gironi, e reduci da un avvio di stagione in campionato piuttosto deludente. A fare il punto sul complicato momento vissuto dai bianconeri è lo storico ex Alessandro Del Piero , inviato a Lisbona per Sky Sport, espressosi sulla brutta sconfitta maturata dalla Juventus contro il Benfica.

"La partita della Juve è stata pessima, nel primo tempo il Benfica ha dominato, come per gran parte del secondo. E' vero che la Juve avrebbe potuto pareggiare, ma il Benfica avrebbe potuto fare il quinto in diverse occasioni. È difficile spiegare una partita del genere perché per larghi tratti la squadra non ha saputo controbattere agli avversari. Poi, si sa, la Juve non è mai morta fino alla fine, ma a questi livelli venti minuti non bastano. I venti minuti finali danno un pizzico di speranza per il futuro perché si è visto orgoglio, lotta e gol e tante belle cose".