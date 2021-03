Juventus, De Sciglio rivela: “Stavo per firmare col PSG, ecco perché è sfumato lo scambio con Kurzawa”

La rivelazione di Mattia De Sciglio.

Lo scorso 5 ottobre ha lasciato Torino per approdare in Francia, all’Olympique Lione, a titolo temporaneo annuale. Prima del trasferimento alla corte di Rudi Garcia, però, il terzino classe 1994 è stato accostato a più riprese al Paris Saint-Germain. De Sciglio al PSG e Layvin Kurzawa alla Juventus. Sarebbe dovuta andare così. Uno scambio che non si è concretizzato. Il motivo? Lo ha svelato proprio il calciatore ex Milan, in un’intervista concessa a ’20 Minutes’.

“Lo scambio con Kurzawa nell’inverno 2020? Sì, stavo per approdare a Parigi, ma all’ultimo il trasferimento non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Ora mi trovo al Lione e sono molto felice. Ho parlato con Fabio Grosso, un ex, che mi ha detto come fosse rimasto innamorato del club e della città. Ho accettato senza pensarci come mi ha detto di fare. Quando si è presentata quest’opportunità avevo proprio in mente di vivere un’esperienza all’estero”, sono state le sue parole.

RUOLO E FUTURO – “La mia collocazione naturale è a destra, col mio piede forte, ma da inizio carriera, sia coi club che in Nazionale, ho giocato molte partite anche a sinistra e quindi ci sono abituato. Non è un problema. Mio futuro? Vorrei restare qui, ma dipende anche dal Lione e dalla Juve. Vedremo a fine stagione”, ha concluso.