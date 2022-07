Juventus, Da Graca: “Partito da Palermo, vivo un sogno. Abel Hernández…”

Marco Da Graca ha messo la firma sulla prima vittoria stagionale della Juventus di Allegri contro il Chivas. Nel post-partita, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Palermo ha commentato così l'esperienza vissuta fin qui in bianconero: "Non mi immaginavo una serata così. E' la mia prima tournèe, un' esperienza indimenticabile, è un sogno che tutti i bambini hanno nel cassetto - sono le parole riportate da Tuttosport - Sono molto contento già solo per il fatto di stare qui con questi campioni, per me è un privilegio. Il gol? Cerco sempre di farmi trovare nel posto giusto, in questo caso sono stato bravo a leggere la palla. I compagni mi hanno fatto i complimenti e mi hanno detto di stare tranquillo e di divertirmi. Gli amici? Loro mi prenderanno un po' in giro. Dovrò offrire qualcosa".