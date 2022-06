Juventus, Cuadrado: “Mi sento molto bene con i bianconeri, rispetto il club”

Le dichiarazioni dell'esterno della Juventus, Juan Cuadrado in seguito alle voci di calciomercato che lo davano in partenza

Si appresta ad essere l'ottava stagione in maglia bianconera per Juan Cuadrado, fresco di rinnovo annuale automatico, sulla base di cinque milioni netti a stagione. Nonostante l'annuncio ufficiale, insistenti le voci che davano per partente il colombiano ex Chelsea. Le destinazioni di Roma ed Inter in Italia, le più accreditate. Il classe 1988 ha deciso di esporsi per fare chiarezza sul suo futuro tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, digitando le seguenti parole: