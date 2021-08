Juventus, CR7 lascia la Continassa: oggi non si allena, addio freddo ai compagni

L'asso portoghese questa mattina ha salutato i compagni di squadra: lascerà la Juventus dopo tre anni

E' giunta ai titoli di coda l'avventura di Cristiano Ronaldo in Italia. L'asso portoghese ha sciolto le riserve: vuole lasciare la Juventus. Il numero 7 bianconero ha scelto di proseguire la sua carriera altrove, con ogni probabilità in Premier League alla corte di Pep Guardiola. Il Manchester City è al momento l'unica squadra in corsa, con la Juventus che ha già dettato le sue condizioni all'agente Jorge Mendes: servono almeno 25 milioni di euro.