Juventus, Chiellini vicino al rinnovo: dopo Euro 2020 la firma. I dettagli

Vicino l'accordo tra il capitano della Nazionale italiana e la Juventus. C'è già l'accordo tra le parti, si attende la fine dell'Europeo per mettere tutto nero su bianco

Attualmente impegnato con l'Italia agli Europei 2021, Chiellini ha come priorità, innanzitutto, quella di riprendersi il posto da titolare e la fascia da capitano, rientrando dall'infortunio patito contro la Svizzera nella fase a gironi e riposizionandosi al centro della difesa della selezione azzurra a partire dalla sfida contro il Belgio, valevole per i quarti di finale di Euro 2020, in programma venerdì 2 luglio alle 21.00. Tecnicamente l'accordo del difensore con i bianconeri scadrà oggi, ma per il quotidiano torinese, tutto è già stato deciso. Dopo la fine dell'Europeo azzurro, si spera il più lontano possibile, Chiellini prolungherà con la Juventus per una ulteriore stagione, quindi fino al giugno del 2022.