Juventus, Chiellini verso il ritorno: sarà il nuovo direttore sportivo della Next Gen

La Juventus ha deciso di affidare la direzione sportiva della Next Gen a Claudio Chiellini, reduce dall'esperienza di Pisa in Serie B

La Juventus Next Gen avrò un nuovo direttore sportivo. Dopo la promozione di Giovanni Manna in prima squadra, la società bianconera ha deciso di puntare su Claudio Chiellini, reduce da un biennio positivo in quel di Pisa in Serie B. Il fratello di Giorgio, bandiera storica della Vecchia Signora, tornerà al club piemontese dopo l'esperienza durata dal 2013 al 2021. Il polo manageriale toscano è stato responsabile dei giocatori in prestito e Team Manager dell'under 23.