Juventus, Chiellini: “Sono brutto come la fame, ma il calcio aiuta con le donne…”

L'ironia del centrale della Juventus e della Nazionale azzurra, Giorgio Chiellini,, ospite del format "Muschio Selvaggio" condotto da Fedez

I numeri 19 e 3 degli azzurri hanno poi fatto una piccola parentesi anche sul fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, loro ex compagno di squadra alla Juventus dal 2018 al 2021:” Tutto ciò che fa viene enfatizzato dai media perché è una multinazionale vivente, ma in realtà è un ragazzo come noi. Anche dopo due giorni che è arrivato ci potevi scherzare nello spogliatoio. Si impegna nel proprio lavoro come tanti altri ”.

Si è anche parlato della straordinaria vittoria degli Europei, arrivata a luglio 2021 sotto la guida del tecnico RobertoMancini. Chiellini e Bonucci hanno spiegato come siano riusciti a non sentire la pressione di giocare una finale in uno stadio inglese a Londra (WembleyStadium), contro l’Inghilterra. I due sostengono, infatti, che ormai per loro i fischi provenienti dagli spalti rappresentano esclusivamente uno stimolo per far meglio. “E’ bello, è troppo bello” sostiene LeonardoBonucci. “Io ho tirato i rigori sia contro la Spagna che contro l’Inghilterra, di quello che mi succedeva attorno non mi sono accorto di niente. Sei solo concentrato su quello che devi fare”.