Juventus, Chiellini rientra a Torino: il capitano raggiunge la Continassa

Terminate le vacanze dopo il successo con l'Italia agli Europei, il difensore bianconero Giorgio Chiellini, rientra a Torino per definire la sua situazione contrattuale - malgrado sul suo rinnovo non ci fossero mai stati dubbi. Il calciatore, questa mattina, è stato avvistato alla Continassa. Il suo rinnovo con la Juventus, con cui si legherà ancora per un anno, è una formalità. A confermarlo nei giorni scorsi, era stato lo stesso presidente della Juventus: 'Non è un problema, firmerà dopo le vacanze', le parole di Andrea Agnelli.