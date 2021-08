Juventus, Chiellini: “Mai visto lontano da qui, questa firma era solo una formalità”

Le parole del difensore bianconero in seguito al suo prolungamento del contratto con la 'Vecchia Signora' fino al 2023

Arrivato qui da ragazzo, adesso mi godo un altro passaggio importante della mia carriera.

Queste le parole del difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, intervenuto a margine dell'annuncio del suo prolungamento di contratto con il club bianconero. Il giocatore classe '84 ha espresso le sue primissime sensazioni in merito al rinnovo biennale che lo vedrà impegnato con la Vecchia Signora - e presumibilmente anche con la Nazionale azzurra - fino al 2023. Una notizia che ha reso felice l'intero ambiente bianconero e anche, ovviamente, lo stesso Chiellini, resosi protagonista di una lunga e interessante intervista rilasciata ai canali ufficiali del club piemontese. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Diciannove stagioni alla Juve? Meglio non pensarci, mi fanno sentire ancora più vecchio. Sono contento perché tante volte queste cose sembrano formalità, ma sono passaggi importanti della vita. Sono arrivato qui che ero un ragazzo poco più che maggiorenne, oggi sono un padre di famiglia e una persona matura, consapevole di ciò che si sta godendo giorno per giorno. Spero di dare il mio contributo e aiutare questa squadra a vincere altri titoli, qua - si sa - vincere è sempre la cosa più importante".

RITROVARE ALLEGRI - "Ci siamo incrociati e abbiamo scherzato da buoni livornesi su varie cose. Sono rimasto in contatto con lo staff e coi ragazzi anche mentre ero in vacanza, in questo inizio di stagione mi hanno detto tutti che il mister è bello carico. Mi fa piacere e sono convinto che sia la persona giusta per riportare questa squadra in alto, aprendo un nuovo ciclo. Io sono qui per dare ancora il mio contributo dentro e fuori dal campo".

IL RINNOVO - "Questa firma era solo una formalità. Non appena ho capito che avrei potuto continuare a giocare, che il mio fisico me lo avrebbe permesso, c'è sempre stata la volontà di proseguire insieme. Le tempistiche e varie situazioni hanno ritardato l'ufficialità, ma il rapporto tra me e la Juve è talmente stretto che non ho mai messo in dubbio il mio futuro qui".

LA VITTORIA A EURO 2020 E IL MONDIALE IN QATAR- "C'è ancora grande soddisfazione. Quella spensieratezza e quella felicità con cui abbiamo giocato tutto l'Europeo sono proprio gli ingredienti fondamentali da portare in questa squadra. Nella Juve oggi ci sono ragazzi di grandissimo valore tecnico e umano, sarà fondamentale creare quel clima di allegria che c'era in Nazionale. È stato questo il nostro segreto a Euro 2020. Mondiale? È fra poco più di un anno, vediamo... Io cerco di godermi ogni istante e di pensare al presente. Se avrò la fortuna di star bene e poter partecipare al Mondiale, ne sarò felice".