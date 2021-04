Juventus, Chiellini: “Lotteremo fino alla fine. Napoli? Match che vale moltissimo”

La Juve scalda i motori in vista del rush finale di campionato.

Rialza la testa dopo il pareggio maturato contro il Torino, la Juventus di Andrea Pirlo. Mercoledì sera, infatti, i bianconeri saranno chiamati a scendere in campo per il recupero di campionato contro il Napoli. Un impegno importante per la “Vecchia Signora”, dopo una stagione ricca di alti e bassi che ha deluso le aspettative sotto più punti di vista. Lo sa bene Giorgio Chiellini, che carica i compagni in vista del prossimo impegno contro gli azzurri, durante un’intervista concessa ai microfoni del “Corriere dello Sport”.

“Abbiamo commesso errori che a questi livelli non puoi concederti – dice analizzando la sfida coi granata –. È un peccato, perché quando abbiamo avuto la lucidità di tenere la partita in mano l’abbiamo fatto, senza rischiare e creando occasioni. Quest’anno commettiamo troppi errori, ma in questo momento bisogna stare uniti, parlare il meno possibile e lavorare giorno dopo giorno. Mercoledì abbiamo una partita importante, che sarebbe importante vincere: dobbiamo andare avanti facendo il massimo e cercando di conquistare il nostro obiettivo, la zona Champions League. Sappiamo che ci sarà da lottare fino alla fine della stagione”.

Il difensore traccia poi un bilancio della stagione bianconera: “È da inizio stagione che siamo in queste posizioni, abbiamo sempre ballato in queste zone di classifica. Siamo consapevoli del fatto che con maggiore continuità avremmo potuto lottare per lo scudetto, mentre in caso contrario avremmo lottato per la Champions. Siamo in tante squadre, ma almeno mercoledì pareggiamo il numero di partite. Ci sarà da lottare comunque fino alla fine, anche se vincere sarebbe importante allungare sul quinto posto, ma poi mancherebbe ancora una vita. Mio ultimo derby? In questi giorni ho sentito di tutto. Adesso ho cose più importanti alle quali pensare. Sto bene quanto basta e spero di finire bene la stagione, poi le valutazioni si faranno. Io sono tranquillo, non ci sono problemi, ora dobbiamo solo pensare a giocare”.