Juventus, Chiellini incorona Trezeguet: “Che ricordo di David, quando arrivai in bianconero da Livorno…”

Giorgio Chiellini ospite sui canali ufficiali della Juventus.

Il difensore bianconero in questo periodo più che drammatico vissuto dall’Italia ha detto la sua in merito all’emergenza Coronavirus e raccontato come sta trascorrendo la sua quarantena. Il centrale difensivo della compagine guidata da Maurizio Sarri ha ricordato altresì il suo ex compagno di squadra quale David Trezeguet.

“Prima di tutto sto bene ed è la notizia più importante. Ho fatto il tampone ieri e in attesa di notizie, non ho sintomi e mi auguro che sia negativo. Sono al JHotel, ho deciso di rimanere qui perché ho la famiglia giù a Livorno da quasi due mesi e quindi per ero già qui e sono rimasto qui. Passo la giornata come tanti: faccio qualche esercizio e cerco di passare il tempo. Leggo un po’, guardo qualche Serie TV. Ho rispolverato la Playstation come quando ero più giovane. E poi video chiamate con famiglia e amici, niente di più. Trezeguet? Io di David ho un ricordo molto bello dei miei primi anni. Perché quando sono arrivato ero molto giovane e l’età media era abbastanza elevata, come adesso. David insieme al suo gruppo di amici sudamericani mi hanno fatto subito sentire a mio agio. Io stavo sempre con Giannichedda, Blasi e Abbiati e poi gli anni successivi si sono aggiunti Belardi, Zanetti e Marchionni e con gli amici di David mi hanno aiutato, per un ragazzo di 21 anni, ad abbattere un po’ di barriere. Perché arrivare alla Juventus da Livorno e da un anno di prestito alla Fiorentina, mi ritrovavo davanti a questi campioni e la sera ci ritrovavamo con i suoi amici di sempre e mi sono sentito uno della Juve”.