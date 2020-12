Juventus, Cassano senza filtri: “A Ronaldo preferisco Lewandowski, Dybala non è un campione”

Antonio Cassano senza filtri nel corso di una diretta switch insieme all’amico Christian Vieri.

L’ex attaccante di Roma e Bari ha criticato aspramente Cristiano Ronaldo che, a sua detta, incide negativamente sull’assetto tattico della Juventus.

“La Juventus non ha bisogno di Ronaldo per vincere lo scudetto, l’ha preso per vincere la Champions. E non ci è ancora riuscita. Per me è un problema per tanti allenatori, tatticamente. Con lui parti 1-0, ma lui vive solo per il goal, non è come Messi che fa giocare bene la squadra. Tra Ronaldo, Lewandowski, Benzema, io prendo gli ultimi. Ronaldo fa 30-40 goal, tanto di cappello, però in funzione della squadra: con Sarri ha avuto difficoltà, lui non gioca tra le linee gioca in funzione della porta”.

L’ex Real Madrid ha detto la sua anche sul momento di Paulo Dybala che sta vivendo un periodo davvero negativo.

“Dybala è un gran calciatore, ma non lo vedo come un campione a cui la Juventus dice: tu sei il perno principale e mi devi far vincere partite, campionati e coppe. Ha sempre avuto problemi con tutti gli allenatori nel giocare. Se è un fenomeno, perché gli allenatori non lo reputano importante? Non è un calciatore normale ma nemmeno un campione, in 3-4 anni alla Juventus non è mai stato titolare fisso. Immobile negli anni alla Lazio ha fatto 120 goal, in una squadra normale”.