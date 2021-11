Juventus, Cannavaro: “Dybala e Chiesa possono far dimenticare Cristiano Ronaldo”

Le dichiarazioni dell'ex difensore di Juventus e Real Madrid in merito alla stagione vissuta dai bianconeri e soprattutto da Paulo Dybala

La Juventus in questa prima parte di stagione ha mostrato di avere due facce: se infatti in Champions League il cammino è stato perfetto (4 successi su 4), in campionato il ritardo dal primo posto è davvero eccessivo e quasi incolmabile. A commentare il momento vissuto dai bianconeri uno degli ex più titolati quale Fabio Cannavaro che, nel corso dell'intervista concessa a TMW Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.