Juventus Campione d’Italia, Bonucci: “Scudetto più bello e più difficile. Abbiamo dato tutto”

Nove scudetti consecutivi per la Juventus.

In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A, sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Sampdoria: grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, i bianconeri hanno conquistato il nono scudetto consecutivo, regalando a Maurizio Sarri il primo titolo italiano della sua carriera.

Al termine del match il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per aver raggiunto l’obiettivo:

“È il successo più bello, pure il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con tanto scetticismo attorno, abbiamo dato tutto noi stessi, nonostante qualche passaggio a vuoto. È stato un anno complicato per tutti, nel mondo, era complicato riaccendere la testa dopo tanti mesi di stop. È il più bello perché lo abbiamo voluto e sofferto. Non ho parole, abbiamo tirato tutto ciò che avevamo. Per la società, i tifosi, per chi in questi mesi ci ha lasciato e ha fatto il tifo da lassù. La società ci ha spinto a dare tutto per questa maglia. Ci godiamo questo risultato e questi dieci giorni per riposare e pensare al Lione“.