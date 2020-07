Juventus Campione d’Italia, Bernardeschi: “Raggiunto un obiettivo stratosferico”

Nove scudetti consecutivi per la Juventus.

In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A, sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Sampdoria: grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, i bianconeri hanno conquistato il nono scudetto consecutivo, regalando a Maurizio Sarri il primo titolo italiano della sua carriera.

Grande merito della vittoria juventina è stata l’annata di CR7, che attualmente è arrivato a quota 31 gol in campionato e che ha trascinato tutti i suoi compagni di squadra caricandoli gara dopo gara. Questa sera ha ritrovato il gol anche Bernardeschi, dopo quasi due anni dall’ultima volta in Serie A:

“Chiaramente è stato un anno particolare per tutti noi, per tutto il mondo e per tutta l’Italia, chiaramente anche per il calcio. Non è stato facile passare in casa dei mesi, vedere tanta gente soffrire e avere la testa libera per rimettersi in campo. Credo che questa sera abbiamo coronato un obiettivo stratosferico, che però è venuto dal primo giorno in cui ci siamo visti: tutti insieme abbiamo sudato e col sacrificio ci siamo meritati questo scudetto”, ha detto il numero 33 ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio del direttore di gara.