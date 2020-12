Juventus, caccia ad un attaccante per Andrea Pirlo: idea Pellè a parametro zero. La situazione

La Juventus è alla ricerca di un numero 9 da regalare al tecnico, Andrea Pirlo.

Siamo alle porte della sessione invernale di calciomercato e la dirigenza bianconera è già al lavoro per puntellare l’organico a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Individuato in Graziano Pellè l’identikit dell’attaccante richiesto dal mister della “vecchia Signora” il centravanti di San Cesario di Lecce, sarà uno dei grandi che lascerà il mercato cinese.

Le nuove norme sul decurtamento dei maxi ingaggi che sono state recentemente introdotte dalla CFA (la federcalcio cinese, ndr), porteranno a un addio di tanti nomi illustri sul panorama calcistico asiatico. Come quello del trentacinquenne centravanti, che oggi vedrà scadere il contratto con lo Shandong Luneng.

L’ariete, potrebbe così tornare in Italia, dopo esser stato praticamente per tutta la carriera lontano dalla Serie A, ed un ritorno che vede l’accostamento ad una big. Svincolato di lusso, Pellè sarebbe uno dei nomi più caldi sul tavolo della Juventus. Affare a costo zero, sarebbe il numero 9 di scorta per l’attacco di Andrea Pirlo, al quale manca proprio la boa d’area di rigore, di fisico, un profilo che in passato era stato cercato dalla dirigenza bianconera, con l’interessamento nei riguardi di Fernando Llorente del Napoli.

