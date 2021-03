Juventus-Buffon, l’ipotesi divorzio si fa sempre più concreta: ecco i due possibili scenari

Gianluigi Buffon pronto a lasciare la Juventus.

Potrebbe concludersi a brevissimo il matrimonio di Gianluigi Buffon e la Juventus. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’estremo difensore starebbe pensando all’addio ai bianconeri a fine stagione. In particolare, a stare stretto all’ex PSG, sarebbe il ruolo di secondo portiere. Motivo per il quale, Buffon, starebbe così immaginando di iniziare una nuova avventura in Italia o all’estero.

Si ridurrebbero dunque a due le ipotesi per il futuro del portiere, costretto ad un turnover con il titolare Szczesny, da un po’ di mesi a questa parte. Qualora Buffon non riuscisse a trovare una soluzione adatta, non è da escludere, che possa decidere di concludere la sua carriera dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che si disputerà il prossimo 19 maggio: ultimo impegno stagionale della Juventus.