Juventus, Buffon ironizza sul Coronavirus: l’autografo al tifoso cinese e la battuta infelice…

Battuta di cattivo gusto quella di Gigi Buffon al termine della sfida di Coppa Italia tra Milan e Juventus.

Il portiere dei bianconeri è stato protagonista di una scena più che deplorevole che ha agitato i social networks e in generale i tifosi di tutta Italia. L’estremo difensore, dopo aver rilasciato l’intervista post partita in mixed zone, si è fermato per autografare degli album ad alcuni tifosi cinesi che lo attendevano con trepidazione. Il numero 77 della Juventus mentre si apprestava a scrivere, ha ‘scherzato’ in modo poco consono mettendo i guardia i ragazzi asiatici dalla piaga Coronavirus e chiedendogli se venissero da Wuhan. Il tutto tra una inopportuna ilarità generale che non ha di certo attenuato perplessità ed imbarazzo…di seguito il relativo filmato.

“Attento al Corona eh, occhio che ti guardo. Cosa sei di Wuhan?”.