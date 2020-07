Juventus, Buffon a 360°: “Giocherò fino a 43 anni. Champions League? Mi ronza in testa”

L’uomo dei record.

Nella giornata in cui la Juventus si aggiudica il derby della Mole battendo il Torino per 4 reti a 0, Gianluigi Buffon, centra l’ennesimo record della sua carriera: quello di presenze in Serie A, 648 in totale, battuto grazie alla maglia da titolare vestita proprio in occasione della sfida dell’Allianz Stadium. Una doppia gioia per l’estremo difensore originario di Carrara, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, per raccontarsi tra presente e futuro.

“Ci stiamo giocando tanto. Si tratta di un momento delicato della stagione e la tensione che sentivo era sulla gara. La posta in palio era troppo importante, non ho pensato al record. Se sono arrivato a questo livello è perché non mi sono mai accontentato. I record sono fatti per essere battuti da qualcuno, ma superare Del Piero non è uno dei miei obiettivi. Se ho le motivazioni giuste, qualche partita di livello alto la posso fare senza nessun problema e dando ottime risposte”.

Buffon si è infine soffermato sul futuro: “Almeno fino a 43 anni giocherò. Ma dopo aver compiuto 40 anni, sono solito pensare mese dopo mese – ha dichiarato il portiere della Juventus – Fino a quando ci saranno le motivazioni sono felice di continuare a giocare. Non voglio sprecare quanto mi ha donato la natura”.