Juventus, Bremer: “I tifosi del Torino sono rimasti delusi ma questo è il mio lavoro”

"I tifosi del Torino l'hanno presa male. Ma ai tifosi del Toro chiedo se per i loro figli non spererebbero qualcosa di migliore. Avrebbero detto di no se avesse riguardato i loro figli? Io l'ho fatto per questo. Non c'è niente di male, voglio vincere. Sappiamo come sono i tifosi. Questo è il mio lavoro, io non ho mai detto che non sarei andato alla Juve, è una squadra top ed era giusto venire qui per migliorarsi”