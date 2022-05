Juventus, Bonucci saluta Dybala: “Da Palermo un ragazzino, te ne vai da Uomo”

Il post pubblicato su Instagram dal nuovo capitano della Juventus: Paulo Dybala lascerà i bianconeri a parametro zero

Grande emozione lunedì sera all'Allianz Stadium per l'ultima gara con la maglia della Juventus di Paulo Dybala. L'attaccante argentino, uscito dal campo in lacrime, è stato omaggiato dai compagni di squadra. "Sei arrivato da Palermo che eri un ragazzino, te ne vai da Uomo. Nel mezzo tante cose vissute insieme, divertendoci nello spogliatoio ma soprattutto in campo, quando anche senza guardare sapevo che tu eri lì, la palla arrivava e facevi esplodere il tuo talento. Grazie Joya. E in bocca al lupo per la strada che sceglierai di percorrere", ha scritto il nuovo capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, in una "stories" pubblicata sul proprio account Instagram.