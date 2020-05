Juventus, Bonucci: “Insieme possiamo tornare a sognare. Questo è un nuovo inizio”

La voglia di Leonardo Bonucci.

Dopo mesi di dialogo e di contestazioni con la FIGC e i presidenti delle varie Leghe il Governo italiano, nella figura del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha comunicato la decisione di far ripartire ufficialmente il calcio italiano.

Lazio, Lotito sulla ripresa della Serie A: “La vittoria del calcio italiano, non la mia”

Finalmente è arrivata anche una data ufficiale: la Serie A ripartirà ufficialmente il 20 giugno, mentre la Serie B dovrà aspettare il 26 prima di ritornare in campo e completare la stagione. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da tanti personaggi del mondo del calcio, come Leonardo Bonucci, che ha espresso tutta la sua gioia per il ritorno in campo. Questo il messaggio pubblicato dal difensore della Juventus sul proprio profilo Instagram:

“Finalmente abbiamo una data, quella data. Un segnale che ci permette di pensare che tutti insieme possiamo tornare a sognare qualcosa che è tornato ad essere realtà.

Una ripartenza. Un nuovo inizio.

Ci mancavi calcio e anche se non sarai ancora quello di prima, quello con le migliaia di persone sugli spalti ad incitarci, saprai darci le stesse emozioni di prima. Perché il calcio è passione anche a distanza.

Noi quella passione la porteremo in campo consapevoli che i nostri tifosi saranno lì con il cuore.

Pronti di nuovo per un unico obiettivo: vincere. Perché vincere è l’unica cosa che conta“.