Juventus, Bonucci: “Giusto tornare in campo, abbiamo un obiettivo. Milan? Il mio posto era a Torino”

Tutto pronto per il ritorno in campo della Serie A.

Il Governo italiano e i vertici del calcio hanno infatti dato il via libera per il proseguimento della stagione in corso. La nuova fase del campionato, successiva allo stop dettato dall’emergenza Coronavirus, avrà inizio il prossimo 20 giugno con i quattro recuperi della venticinquesima giornata. La Juventus aprirà le danze, dopo tre mesi, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Una gara, che Leonardo Bonucci giocherà da ex: “Penso sia stato giusto riprendere – ha spiegato alla Gazzetta dello Sport -. Il calcio in Italia è importante. Certo, ci mancheranno i tifosi, ma per gli italiani anche solo vedere in tv la propria squadra del cuore può dare sollievo“.

La breve ma intensa esperienza in rossonero: “Fu un anno difficile per me, sia a livello personale che lavorativo. C’erano stati screzi e io, alla fine, specie dopo la sconfitta in Champions, ho preso una decisione poco lucida. Quei mesi al Milan mi hanno consentito di guardarmi dentro e capire che il mio posto era nella Juventus, in questa che sento la mia famiglia“.

La Juventus che dovrà lottare su tre fronti; campionato, Coppa Italia e Champions League: “Eventuale idea dell’algoritmo? A questo punto meglio finirla lì e non assegnare nulla. Speriamo si arrivi al 2 agosto e decretare un vincitore, sperando sia la Juve“, ha concluso Bonucci.