Juventus, Benatia sul ritorno di Allegri: “Meritavo di più, con me ha sbagliato”

Mehdi Benatia e il ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Il difensore marocchino, attualmente all’Al Duhail, in Serie A ha vestito la maglia bianconera oltre a quelle di Udinese e Roma. Il centrale difensivo non ha mai avuto un rapporto idilliaco con il tecnico toscano, a confermarlo le sue parole rilasciate nel corso dell’intervista concessa a ‘Tuttosport‘.

“Non sono stupito. Conosco l’allenatore e la persona, è un appassionato e malato di calcio. Dopo due anni che non lavora avrà una voglia matta di ricominciare e di rimettersi in gioco. Allegri è una bravissima persona però mi ha deluso il suo comportamento nei miei confronti. È un problema mio, che non inficia l’uomo e il professionista. Il primo anno che sono arrivato alla Juve ho giocato poco, normale, ero nuovo e avevo davanti Barzagli, Chiellini e Bonucci. Nella seconda stagione ho avuto molto più spazio e ho fatto bene. Al terzo anno avrei dovuto continuare a fare il titolare, ma è tornato Bonucci e Allegri non mi ha dato chance, subito mi ha messo fuori. Meritavo di più, però nel calcio sono cose che succedono e sono convinto che Max sia una brava persona”.

