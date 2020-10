Juventus-Barcellona, Danilo: “Pronti a vincere, siamo concentrati. CR7? Fiducia in ogni giocatore, ma la sua possibile assenza…”

E’ tutto pronto per Juventus-Barcellona.

Giornata di vigilia per la Juventus che, domani sera, ospiterà allo Stadium il Barcellona per la seconda giornata del gruppo G di Champions League. Questa mattina, dopo l’allenamento di rifinitura, il terzino brasiliano Danilo ha preso parola durante la consueta conferenza stampa pre-gara, insieme al tecnico Andrea Pirlo.

“Mi trovo bene in questo modo di giocare, mi piace. Siamo spesso con la palla e quindi non ho difficoltà. Per la partita di domani mi sento pronto ad aiutare i miei compagni e la Juve a vincere. Dobbiamo muoverci più velocemente, in impostazione siamo in tre e poi riaggrediamo e ci muoviamo a quattro. Siamo più concentrati e stiamo lavorando bene e siamo sulla buona strada. Abbiamo voglia di imparare, stiamo facendo bene”.

Danilo si è poi espresso sull’assenza di pubblico: “Questa è una partita bella da giocare contro le squadre più grandi. Abbiamo voglia di vincere e fare bene. Col pubblico sarebbe stato meglio, ma noi dobbiamo cercare di vincere lo stesso”.

Chiosa finale su CR7: “Mancherebbe a qualsiasi squadra. Ma noi abbiamo fiducia in ogni calciatore e gente con voglia di aiutare e di lavorare fino alla fine”.