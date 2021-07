Juventus, aumento di capitale da 400 milioni entro la fine del 2021: l’annuncio

Verrà realizzato entro la fine del 2021 l'aumento di capitale da 400 milioni di euro annunciato dalla Juventus

"Facendo seguito a quanto comunicato in data 30 giugno 2021, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che, nel contesto della prospettata operazione di rafforzamento patrimoniale mediante un aumento di capitale in opzione fino a massimi Euro 400 milioni (l’“Aumento di Capitale”), Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di joint global coordinators (i “Joint Global Coordinators”) e joint bookrunners.

I Joint Global Coordinators hanno sottoscritto in data odierna con la Società un accordo di c.d. pre-underwriting ai sensi del quale si sono impegnati – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – a stipulare un accordo di garanzia (c.d. underwriting agreement) per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine dell’asta dei diritti inoptati. Al riguardo, come già comunicato in data 30 giugno 2021, si precisa che il socio di maggioranza, EXOR N.V. (che attualmente detiene il 63,8% del capitale sociale di Juventus), si è impegnato a sottoscrivere la porzione di Aumento di Capitale di propria pertinenza.