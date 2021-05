Juventus, Arrivabene nuovo amministratore delegato: si attende solo l’ufficialità

Maurizio Arrivabene entrerà a far parte del gruppo dirigenziale.

Ancora novità in casa Juventus. Dopo l’addio di Fabio Paratici e il ritorno di Massimiliano Allegri, l’organigramma del club bianconero è pronto a mutare ancora. In entrata, infatti, c’è un nuovo amministratore delegato: si tratta di Maurizio Arrivabene, nome in pole che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Arrivabene, team principal della Ferrari dal 2014 al 2019, è membro del consiglio d’amministrazione della Juventus dal 2012. Fino al 2015, come inoltre sottolineato da “Sky Sport”, è stato membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.