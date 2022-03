Juventus, Arrivabene: “Dybala? Decisione presa, non rinnoverà. Con Vlahovic un cambio”

Chiarissimo l'Ad della Juventus, che ha spiegato come la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala sia ormai definitivamente giunta ad un epilogo negativo per le due parti in causa

Parola a Maurizio Arrivabene. L'amministratore delegato della Juventus è intervenuto in sede dell'evento a scopo benefico andato in scena all'Hotel Gallia di Milano, al quale hanno partecipato diversi protagonisti del mondo del calcio. Arrivabene ha detto la sua a poche ore dall'incontro tra la società bianconera e Paulo Dybala, che - come anche affermato dallo stesso Ad - non rinnoverà il suo contratto con la Juventus.

Ecco le sue parole, al termine di una telenovela di calciomercato che si accenderà nuovamente all'avvio della finestra estiva di trasferimenti, nella quale il numero 10 bianconero andrà via a parametro zero in cerca di una nuova avventura. "Il contratto di Dybala non è stato rinnovato, non ci sono spiragli - ha esordito Arrivabene -. Un cambiamento c'è stato con il mercato di gennaio e con l'arrivo di Vlahovic. È cambiato l'assetto tecnico della squadra. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. C'è stato un incontro che abbiamo avuto oggi, un incontro amichevole, molto chiaro e rispettoso. Da parte di Juventus sarebbe stato facile fare un'offerta molto molto al ribasso però poco rispettosa nei confronti di Paulo. È un giocatore che ha passato 7 anni della sua carriera con noi; quel tipo di offerta non avrebbe dimostrato il rispetto che c'è nei suoi confronti e sicuramente non avrebbe aiutato quelli che saranno i passi futuri della sua carriera. La decisione è stata presa, abbiamo pensato molto. Però voglio dire che è importante sottolineare una cosa: la dirigenza della Juventus non prende decisioni contro la Juventus, la dirigenza della Juve prende delle decisioni per il bene della Juventus".