Juventus, ansia per Vlahovic: il numero 7 lascia il ritiro della Serbia. Le ultime

L'attaccante della Juventus, appena partito per rispondere alla chiamata della sua Serbia, è stato costretto a lasciare il ritiro a causa di un fastidio all'inguine

Preoccupano le condizioni di Dusan Vlahovic, che ha lasciato il ritiro della Nazionale serba. L'attaccante della Juventus non prenderà parte alle amichevoli della Serbia in programma contro Ungheria e Danimarca, a causa di un fastidio all'inguine che lo ha costretto a programmare un ritorno anticipato a Torino per effettuare tutti gli esami del caso. La federcalcio serba ha spiegato la situazione del suo centravanti con un comunicato ufficiale, diramato nelle ultime ore tramite i propri canali d'informazione: "A causa del recupero da un infortunio all'inguine, Dusan Vlahovic non sarà a disposizione dell'allenatore Dragan Stojkovic per le amichevoli con Ungheria e Danimarca. Dopo le consultazioni tra i medici della Juventus, i medici della nazionale serba e i colloqui che hanno avuto oggi il selezionatore Stojkovic e Vlahovic, è stato deciso che in questo momento è meglio per lui sfruttare questo periodo per la riabilitazione. Vlahovic tornerà presto a Torino. La Serbia giocherà contro l'Ungheria il 24 marzo a Budapest e contro la Danimarca il 29 marzo a Copenaghen".