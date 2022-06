Juventus, ancora contatti con l’Atletico Madrid per Morata: rebus sulle cifre

Contatti tra Juventus e Atletico Madrid per ripotare Morata a Torino

Prosegue la trattativa tra Juventus e Atletico Madrid per riportare Alvaro Morata , attaccante spagnolo che ha disputato l'ultima stagione in bianconero, proprio alla corte di Massimiliano Allegri .

Il club bianconero non ha ancora preso una decisione ufficiale sul riscatto dello spagnolo, pedina apprezzata dal tecnico juventino e ottimo compagno di reparto di Dusan Vlahovic. Come riporta Gazzetta.it, i madrileni però hanno poche intenzioni di scendere sotto i 30 milioni di euro, cifra eccessiva per il patron Agnelli.