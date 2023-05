Juventus, Allegri: “Vogliamo raggiungere la Lazio. Di Maria sarà della gara”

La Juventus di Max Allegri si prepara ad affrontare il Lecce in un match fondamentale per la corsa Champions League . I bianconeri, dopo un mese di Aprile da incubo , in cui sono arrivate appena due vittorie, sono decisi a scendere in campo con il coltello tra i denti. A presentare l'impegno che attenderà domani la "Vecchia Signora" è Massimiliano Allegri , intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

"A Bologna abbiamo avuto un atteggiamento diverso rispetto a quanto visto a Milano, abbiamo però sbagliato molto in fase conclusiva e su questo bisogna migliorare. Col Lecce sarà diverso, bisogna essere bravi, concentrati e rispettosi, perché loro lottano per la salvezza".

Su Di Maria: "Sta bene, il dolore alla caviglia gli è passato e potrà essere sicuramente della partita . È un giocatore straordinario e ci aspettiamo tanto da lui, come da tutti. Può fare la differenza in ogni partita".

Sul momento vissuto: "Ci sono questi momenti, non dimentichiamoci che fino a una settimana fa eravamo dentro a tutti e tre le competizioni e lottavamo per diversi obiettivi. Ovviamente per la Juventus andar bene significa vincere, ma nello sport non si può sempre vincere. Così come non si può sempre perdere, visto che ultimamente lo abbiamo fatto spesso domani puntiamo a tornare a vincere".