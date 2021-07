Juventus, Allegri: “Tutto su obiettivi e mercato. CR7? Non mi aspetto solo gol”

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione svoltasi questo pomeriggio

Giornata di presentazione in casa Juventus.

Dopo aver già iniziato a lavorare con la sua Juve nel ritiro precampionato, Massimiliano Allegri, è intervenuto nel corso della conferenza stampa odierna per rilasciare le sue prime parole da ‘tecnico bis’. Tra i primi temi trattati dall'allenatore, tornato sulla panchina bianconera dopo l'esonero di Andrea Pirlo, quello relativo agli obiettivi della squadra in vista della prossima stagione.

"Emozionato e divertito. Ci stiamo ritrovando, visto che ho avuto per lo più giovani nella prima settimana, e ora tornano gli elementi della Prima Squadra. Bando ai sentimentalismi, ora comincia un nuovo capitolo. Ho a disposizione una ottima squadra e stiamo cercando di sistemarla, ci sono tanti giovani che devono e possono migliorare. Con loro ci sono dei giocatori anziani, che in primis sono Ronaldo, Chiellini e Bonucci: loro devono essere un valore aggiunto per la società e fare da esempio per i più giovani, far capire cosa è la Juventus. Qui quello che è stato fatto rimane alla storia, io ho passato cinque anni meravigliosi, e ora iniziamo un nuovo ciclo di lavoro. Dobbiamo arrivare a marzo e cercare di centrare gli obiettivi".

Su Ronaldo: "Ronaldo è un calciatore straordinario e un ragazzo intelligente, è tornato da pochi giorni e ci ho parlato. Gli ho detto che questo è un anno importante e che sono felice di ritrovarlo, ma gli ho detto anche che ha una responsabilità maggiore vista la sua età. Ha fatto 130 gol con la Juve, i numeri parlano per lui, ma da lui mi aspetto molto anche come esperienza. Ci sarà una gestione per tutti i giocatori e vale anche per lui. Sarà un anno importante anche per Paulo, è un giocatore che fa gol, un valore aggiunto e l'ho ritrovato molto bene. Come presenze sarebbe il capitano della Juve dopo Chiellini, sono molto contento della squadra che ho a disposizione, specie per l'entusiasmo che ho trovato nei ragazzi".

Sugli obiettivi stagionali: "Nel calcio italiano ci sono allenatori importanti, sono tornati Spalletti e Mourinho, c'è Sarri alla Lazio, Inzaghi all'Inter. L'Inter ha vinto lo Scudetto ed è la favorita, noi dobbiamo fare un percorso che ci porti a maggio a vincere il campionato. Poi c'è la Supercoppa, c'è la Coppa Italia e c'è la Champions, deve essere un desiderio, da parte di tutti. Ora pensiamo a passare il primo turno, un passo alla volta. Quest'anno il campionato sarà molto equilibrato, i giovani del Milan quest'anno hanno più esperienza, con l'Inter sarà una delle favorite. Sarà un bel campionato, sarà importante dare continuità ai risultati".

Infine, Allegri, fa il punto sul mercato: "Su Chiellini parla il presidente. Il mio ruolo sarà lavorare in totale sintonia con la società e quest'anno con Federico, Maurizio e Pavel decideremo cosa si può o non si può fare per migliorare la squadra. Io sono un allenatore aziendalista, devo portare risultati, creare valore ed essere in totale sintonia con la società. Quando ci sono decisione da prendere ci riuniamo e le prendiamo. Mi viene da ridere quando sento la parola manager, sarò in totale sintonia con la società, come prima. Su Dybala, nella Juventus è il secondo con più anni di presenza dopo Chiellini, quindi il vicecapitano sarà lui. Bonucci? Se n'è andato, quindi se vuole la fascia se la deve comprare. Quando è tornato è diventato ultimo, ora sta scalando le posizioni, ma Leo lo sa".