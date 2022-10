Juventus, Allegri: “Trovato un gruppo responsabile. Su Kostic e Bremer dico questo”

Parola a Massimiliano Allegri . Nel pre gara in vista della sfida di Champions League che vedrà affrontarsi la Juventus ed il Maccabi Haifa , il tecnico del club bianconero si è espresso ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole:

“Ho trovato un gruppo responsabile, non sarà una partita semplice e bisognerà avere lucidità per tutta la sfida. Dobbiamo togliere le amnesie che abbiamo pagato a caro prezzo. Bisogna crescere sull'aspetto mentale più che fisico. Dipende dal fatto che Bremer ha giocato sempre, Kostic lo stesso. Cerco un po' di ruotare perché ci vogliono energie fresche, Rugani ha più di cento partite nella Juventus e sono molto affidabili. Doveva giocare Kean, poi non è stato benissimo e ho preferito mettere Cuadrado avanti".