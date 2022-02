Juventus, Allegri su Vlahovic: “Grande salto dalla Fiorentina a qui. Lavora bene”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della gara di Serie A contro l'Hellas Verona

La Juventus sfiderà domani, domenica 6 febbraio, l 'Hellas Verona nella ventiquattresima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dal pareggio esterno contro il Milan , che rilanciato la squadra di Allegri verso la zona Europa. Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara dello "Stadium", argomento principale è l'impiego del nuovo acquisto, Dusan Vlahovic :

"È un ragazzo con grande voglia di migliorare, a 22 anni è arrivato alla Juventus ed è un grande salto. Non scordiamoci che arrivare alla Juventus dalla Fiorentina è diverso, si gioca ogni tre giorni, dovrà adattarsi. Ma è umano e fisiologico, diciamo che per l'età che ha è già molto avanti. Ha qualità straordinarie, la differenza la fa la voglia di migliorare. Mi ha impressionato la voglia di un giocatore che arriva alla Juventus e vuole dimostrare, migliorare le qualità e le caratteristiche. Lavora tutto il giorno ed è un bene. Ma per raggiungere i risultati c'è solo la strada del lavoro quotidiano, della voglia di migliorarsi. Questo vale per lui e per tutti".