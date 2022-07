Juventus, Allegri su Dybala: “Roma squadra giusta per lui. Mourinho…”

Le parole del tecnico della Juventus sul trasferimento di Dybala in giallorosso

Paulo Dybala è ufficialmente un giocatore della Roma. Il calciatore ha firmato fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 21. Passaggio, quello dell'ex Palermo ai Capitolini, commentato da Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN, in un'anticipazione di uno speciale realizzato all'interno del ritiro dei bianconeri.

"Prima di tutto voglio fare un grosso in bocca al lupo perché Paulo ha dato tanto alla Juventus. È un giocatore molto tecnico, molto bravo e credo che farà bene alla Roma. Credo che sia la squadra giusta per lui. Perché? Perché ha un giocatore che gli serve come Abraham davanti. Poi ha Mourinho che è molto bravo".