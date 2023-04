Juventus, Allegri: “Sporting? Vietato sottovalutarli. Vlahovic ok, c’è Pogba”

Sul clima di polemiche: “Siamo molto sereni. Poi succedono delle cose in campo per cui anche noi abbiamo il sangue nelle vene, possono esserci delle reazioni anche se non giustifica il fatto che quanto visto non sia bello da vedere".

Sulle critiche a Vlahovic: "Ci sono state critiche per Ronaldo quando non ha segnato nelle prime partite. Dusan sta facendo bene a livello tecnico, ritroverà il gol. Son passaggi di carriera, ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Non scordiamoci che Rabiot qualcuno non voleva più vederlo in campo. Qui le opinioni cambiano come il vento a Livorno... Dusan ha delle caratteristiche ben precise, è bravo, è giovane".