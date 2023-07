Juventus, Allegri: “Scorso anno particolare! Mercato, Pogba e Vlahovic. Dico tutto”

"Pogba? Non aver avuto a disposizione un giocatore come Paul praticamente per tutta la stagione è stato sicuramente penalizzante. Purtroppo in questa fase sta svolgendo un lavoro differenziato: l’obiettivo è cercare di recuperarlo il prima possibile, ma al momento non sappiamo quando potrà ritornare ad allenarsi con il resto della squadra. Non credo di poterlo utilizzare nei prossimi due test contro Milan e Real Madrid. Praticamente non ha mai lavorato con noi, sta procedendo bene ma ci vuole cautela perché è successa la stessa cosa anche l’anno scorso: pareva che tutto fosse ok e poi si fermava. Quando lo vedo correre mi pare che stia meglio, però da qui a giocare ce ne passa. Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra".