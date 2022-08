Juventus, Allegri: “Sassuolo squadra tecnica. Di Maria e Vlahovic? Capita che…”

Esordio stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri . I bianconeri in campo allo "Stadium" contro il Sassuolo nel posticipo che chiude la prima giornata di Serie A . Il tecnico ex Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della sfida con i neroverdi, soffermandosi in particolari sui singoli Di Maria e Vlahovic . Di seguito le dichiarazioni di Allegri:

"Più che la curiosità della formazione c’è curiosità per come giocheremo, è la prima partita di campionato, c’è sempre un punto interrogativo. Sappiamo che affrontiamo un Sassuolo tecnico, lo scorso anno abbiamo perso in casa, bisogna essere bravi a giocare una partita tecnica, ma anche in difesa. Dobbiamo cominciare a non prendere gol. Di Maria? Ci ho parlato, è libero di svariare, i grandi giocatori sanno prima dove va il pallone e si mettono nelle posizioni giuste. Sfrutteremo le sue capacità di rifinitore e finalizzatore. Vlahovic? Gli ho detto di stare sereno, capita di non fare gol. Ma abbiamo Kean che si è presentato molto bene, da domenica saremo al completo".