Juventus, Allegri: “Non lottare per Scudetto fa girare le scatole. La Champions…”

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Venezia

La Juventus ipoteca il quarto posto e punta il terzo, attualmente occupato dal Napoli: distante solo un punto. Il prossimo scoglio per i bianconeri, sarà rappresentato dal Venezia, a caccia di preziosi punti salvezza. A presentare la sfida di domani, che andrà in scena all'Allianz Stadium, è il tecnico Massimiliano Allegri intervenuto in conferenza stampa.

“Innanzitutto dobbiamo tornare alla vittoria nel nostro stadio. Mancano ancora quattro punti alla matematica, abbiamo la possibilità di prendere tre punti contro una squadra che ha cambiato allenatore e che perde da otto partite. Loro hanno sempre combattuto, noi nelle ultime quattro abbiamo subito sempre gol e domani dobbiamo cercare di non subirlo. Domani ci vuole grande rispetto per l’avversario, in questo pensiamo di aver già raggiunto l’obiettivo ma così non è. Non ci siamo persi per strada, abbiamo avuto un inizio difficile e l'abbiamo aggiustato. La squadra sta bene fisicamente nonostante diversi giocatori fuori. Bisogna finire bene per poi continuare il lavoro di quest'anno. Sui giovani vediamo domani se ci sarà la possibilità, mancano un po' di giocatori. Dobbiamo fare i quattro punti che mancano e giocare al meglio la finale di Coppa Italia. Dobbiamo tornare a vincere il prima possibile, quest'anno messo buone basi per lottare fino all'ultimo per lo scudetto, anche perché non lottare per la vittoria del campionato mi fa girare parecchio le scatole"

Sulla stagione di Kean: "Kean non fa mai gol banali. Domani valuta se farlo giocare all’inizio o meno. A Sassuolo è entrato bene, sta bene fisicamente e mentalmente e sono contento di quello che sta facendo”.

Sugli infortunati e turnover: "Arthur domani è a disposizione. Danilo l'ho lasciato de giorni a riposo ma oggi si è allenato con la squadra. Avrebbe bisogno di riposare ma domani deve giocare. Cuadrado dovrebbe tornare col Genoa, De Sciglio vediamo. McKennie e Locatelli stanno lavorando bene, speriamo di averli a disposizione entro la fine del campionato ma è difficile. In tutto ci vuole equilibrio. L'errore non è pensare che non si possa fare l'una o l'altra. Bisogna capire quando bisogna giocare dal basso, lunga. Tutti vogliamo giocare, a volte non viene concesso dall'avversario. Ci sono momenti in cui capita qualcosa ai portieri. E' stata importante per i portieri, ma sbagliano come tutti, ecco".

Sui rimpianti relativi alla stagione in corso: "Il Presidente ha ragione: se non vinci, hai rimpianti. E' stata difficile. Ora abbiamo la possibilità di giocarci il terzo posto con il Napoli e ci proveremo. Vediamo anche le cose positive: per com'è iniziata ed è proseguita, credo che la Juve abbia fatto buone cose. Non è da buttare una stagione in cui - se riusciamo - entriamo in Champions. Potevamo fare meglio, ma ci sono anche cose positive in un anno. Terzo posto? Avrebbe un significato importante, il dieci gennaio eravamo in una brutta posizione di classifica. C'è stato lavoro, una rincorsa. Vediamo se riusciamo a prendere il Napoli che fino a ieri ha lottato per lo scudetto".