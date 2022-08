Juventus, Allegri: “Molti club si sono rinforzati. Mercato? Fatto un ottimo lavoro”

Parola a Massimiliano Allegri . "Quando veniamo a Villar Perosa è sempre molto toccante. Per chi non la conosce, qui si percepisce la storia della Juventus, la passione e l’amore che hanno permesso a questo club di vincere tutto". Ha esordito così il tecnico bianconero, intervenuto al termine della solita amichevole in famiglia tra la Juventus e l'U23 della Vecchia Signora. Un appuntamento tornato dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza sanitaria, con tutta la felicità dei molti tifosi presenti a Villar Perosa che si sono anche resi protagonisti di una affettuosa invasione di campo. Un abbraccio virtuale - ma anche piuttosto concreto - alla squadra, al termine del quale Allegri ha detto la sua in vista della stagione che sta per cominciare.

Ecco le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è stata una giornata meravigliosa che ci dà una spinta importante per l’inizio del campionato. C’è stato l’incontro tra la proprietà, il presidente e la squadra: è stata una giornata memorabile che rimarrà dentro ognuno di noi, perché questa amichevole è unica. Kostic, Morata, Raspadori? La società ha lavorato molto bene, per quanto riguarda il futuro è ancora tutto da vedere. Ci sono giocatori in uscita, magari altri in entrata. La società sta lavorando per allestire una rosa importante come ha sempre fatto. Se un giocatore come Paredes farebbe comodo? Abbiamo Locatelli, Rovella, sono contento. Campionato? Diciamo che le altre si sono rinforzate molto, penso alla Roma. Credo che Inter, Milan e Roma siano squadra molto più forti dell'anno scorso, dovremo lavorare bene e vincere lo Scudetto sarà molto difficile. Ci saranno tre mesi di campionato in cui ci giochiamo tanto, tra cui il passaggio del turno in Champions".