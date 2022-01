Juventus, Allegri e il futuro di Dybala: “Da lui mi aspetto molto, il rinnovo…”

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sul rinnovo del numero 10 bianconero

Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere. Se fino a qualche settimana fa il rinnovo di contratto dell'ex Palermo sembrava cosa fatta, negli ultimi giorni, la situazione relativa alla permanenza dell'argentino in bianconero è tornata nuovamente in ballo.

La Juventus, riformulando la propria proposta al ribasso, ha fatto storcere il naso a Dybala : adesso pronto a guardasi intorno, con il rischio che possa lasciare in estate a parametro zero. A fare il punto della situazione, dopo settimane di tira e molla, è il tecnico Massimiliano Allegri intervenuto in conferenza stampa.

"Stiamo lavorando bene, con il massimo impegno. Dobbiamo rimanere sereni, ma assolutamente focalizzati sui nostri obiettivi stagionali. Le valutazioni contrattuali spettano alla società. Per quanto riguarda il valore tecnico di Dybala l'ho cresciuto quando è arrivato dal Palermo. Posso dire che è un giocatore molto importante per noi. Mi aspetto una sua crescita nelle prossime partite, Paulo è un grande giocatore".

Allegri si è poi espresso sul mercato: "La rosa è questa e con questi giocatori dobbiamo arrivare a fine anno. Stiamo crescendo come squadra e dobbiamo rimanere sereni. Gli obiettivi sono sempre quelli: dobbiamo arrivare fra le prime quattro in campionato e provare ad andare avanti in Champions. Tornando sulla Supercoppa, ho detto che l'Inter è la squadra più forte del campionato ma le gare secche sono sempre una storia a parte. Abbiamo giocato bene, contro una grande squadra. E' mancata qualche cosa in alcuni momenti ma la squadra, confermo, ha fatto bene e si è impegnata molto".