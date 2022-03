Juventus, Allegri: “Dybala? La squadra ha bisogno di lui, dà qualità. Il rinnovo…”

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di "Marassi" contro la Sampdoria

Giornata di vigilia per la Juventus che, nella giornata di domani, affronterà la Sampdoria al "Marassi" nella sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A. A presentare l'impegno che attenderà i bianconeri, facendo il punto sul momento vissuto dalla squadra, è il tecnico Massimiliano Allegri intervenuto in sala stampa.

“Arriva in un momento decisivo della stagione, siamo verso la fine anche se mancano ancora due mesi. Di fronte abbiamo una settimana intensa prima della sosta, speriamo sia divertente e piacevole. Domani c’è la Samp che nelle due in casa con Giampaolo ha fatto bene con due vittorie, sei gol fatti senza subirne, ci sarà una squadra che aggredirà da subito in uno stadio quasi pieno e dobbiamo essere pronti come approccio. Abbiamo bisogno entrambe di punti, servirà farsi trovare pronti. Ci dobbiamo aspettare una partita complicata, dobbiamo restare in partita. Serve essere bravi e soprattutto avere il carattere, la voglia e l'orgoglio di portare a casa la partita".

Sull'ipotesi tridente: “Devo decidere perché qualcuno ha bisogno di riposare. Sta mattina quando segnavo i convocati dicevo "Ma siamo troppi oggi". Cuadrado è a posto, De Sciglio e Alex Sandro sono rientrati. Domenica Chiellini se tutto va bene sarà con la squadra e speriamo di averlo per mercoledì, Bernardeschi rientrerà. Quando sta per arrivare la Champions è come il miele, arrivano tutti. Danilo domani giocherà, tra l'altro se non sbaglio dovrebbe fare 100 presenze con la Juventus. De Sciglio si è messo a disposizione dopo questo problema al ginocchio e ora sta meglio, Alex Sandro sta bene ma non ho ancora deciso”.

Sull'obiettivo terzo posto: "L'obiettivo nostro è entrare tra le prime quattro, poi terzo o quarto cambia poco. Lavoriamo per questo, bisogna continuare perché è ancora lunga, ci sono tanti punti e veniamo da tante partite. Domani serve una partita pesante dove bisogna uscire con un risultato positivo per continuare la striscia positiva e soprattutto consolidare il quarto posto".

Sul rinnovo e sulle condizioni di Dybala: "Paulo meglio, anche lui come Bonucci potrebbe tornare disponibile per la Champions. Però adesso dobbiamo pensare alla Sampdoria, poi domenica quando ci ritroveremo valuteremo. Tanto poi abbiamo due giorni prima della partita di mercoledì. Paulo è un uomo di 29 anni, un professionista che è in una situazione in cui deve discutere il contratto e non ha bisogno di nessuno. Si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Dire che ha bisogno di qualcuno è un'offesa anche verso di lui. Ora deve pensare a recuperare. Io ho bisogno di Paulo, la squadra ha bisogno di lui, ci dà qualità. Speriamo di recuperarlo per mercoledì".