Juventus, Allegri dopo lo 0-4 con l’Atletico: “Ci rifaremo col Sassuolo. Morata…”

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la roboante sconfitta per 0-4 in amichevole contro l' Atletico Madrid :

"Siamo stanchi, abbiamo lavorato molto dopo il rientro dall'America. Non ci sono attenuanti: l'unica soluzione è restare attenti per prepararci all'esordio in campionato contro il Sassuolo. La grande differenza con l'Atletico? È una delle squadre più forte in Europa. Da tutte le cose negative bisogna trarre aspetti positivi. Abbiamo una settimana per prepararci soprattutto mentalmente. Il 15 ci sono tre punti in palio e l'atteggiamento sarà sicuramente diverso".