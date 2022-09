Juventus, Allegri: “Benfica? Una storia importante. Su Vlahovic insieme a Milik…”

Parola a Massimiliano Allegri . In vista della sfida di Champions League , valevole per la seconda giornata della fase a gironi in cui i bianconeri affronteranno tra le mura dell' Allianz Stadium , il Benfica di Roger Schmidt , il tecnico della Juventus ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, in sede di conferenza stampa pre-gara, in vista della sfida al Benfica di Roger Schmidt.

"Come società il Benfica ha una storia europea importante, sono abituati a giocare queste partite. È una squadra fatta di bravi giocatori, ha un allenatore che gli ha dato grande aggressività e vengono da 11 risultati positivi. Domani non è decisiva ma importante. Per ottenere un risultato, ossia la vittoria, dobbiamo fare una prestazione di squadra come compattezza, stare dentro la partita e avere poche amnesia altrimenti in Europa le paghi a caro prezzo. Vlahovic insieme a Milik? Dovrò valutare perché ho anche un dubbio a centrocampo quindi domattina deciderò il da farsi. Stiamo bene, abbiamo e stiamo recuperando energie per la partita di domani sera. Abbiamo esperienza in tanti giocatori, ma anche altri che hanno poche partite in Champions e nel campionato italiano. Giocare alla Juve non è semplice, siamo sempre sotto pressione, siamo sempre con la voglia di vincere, con questa spinta dall’esterno che da un lato ci fa ben. È normale che su questo aspetto dobbiamo migliorare. Bremer è la seconda che gioca in Champions, ed è un acquisto straordinario che ha fatto la società ma a livello di esperienza è alla seconda in Champions. Quindi a livello di pressione, a livello psicologico… Stiamo lavorando bene, in campionato vorremmo avere dei risultati diversi, ci mancano dei punti, dispiace ma abbiamo tutto il tempo per recuperare. Domani pensiamo ad una partita complicata, difficile, che non è decisiva ma importante.