Juventus, allarme Coronavirus: il club chiude il museo e cancella i tour dello stadio

Anche la Juventus si adegua alle norme di sicurezza del Ministero della Salute.

L’allarme per la diffusione del Coronavirus ha portato lo stato italiano a realizzare importanti operazioni per preservare la sicurezza e la sanità nazionale, che si sono concretizzate nella chiusura di scuole, università ed edifici pubblici. Anche il calcio italiano si è adeguato a tali comportamenti, e per tale ragione oggi sono state sospese tre gare di campionato: Atalanta–Sassuolo, Inter–Sampdoria e Torino–Parma, che si sarebbero dovute giocare nelle tre regioni attualmente a più alto rischio di contagio e con casi accertati, ossia Lombardia, Piemonte e Veneto.

I club della Serie A nelle zone a rischio hanno inoltre sospeso i vari tour, con l’intenzione di evitare l’affollamento di persone nei luoghi pubblici. Dopo il Milan, anche la Juventus ha sospeso le visite allo JuventusMuseum e i tour all’Allianz Stadium, che resteranno chiusi fino al 29 febbraio.

Questo il comunicato ufficiale del club: “Lo Juventus Museum resterà chiuso fino al 29 febbraio. La decisione recepisce le disposizioni dell’ “Ordinanza Contingibile e Urgente n.1” del 23 febbraio 2020, di Ministero della Salute e Regione Piemonte. Si specifica altresì che, durante lo stesso periodo, saranno sospesi anche gli Stadium Tour“.